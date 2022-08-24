Токаев посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов в Баку

24 авг. 18:40

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе официального визита в Баку почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Он также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Аллею шехидов, где в его честь был выстроен почетный караул.

Президент Казахстана посетил могилы героев, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Он возложил венок к монументу "Вечный огонь".

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана ознакомились с "Казахской юртой", установленной в Приморском национальном парке к 30-летию азербайджано-казахстанских дипломатических связей.