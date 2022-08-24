В Грузии вновь отложили суд на Саакашвили

24 авг. 18:35

Суд в очередной раз отложил заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили из-за состояния здоровья подсудимого.

На состоявшемся в Тбилисском городском суде заседании судья Нино Чахнашвили зачитала справки, которые были представлены из пенитенциарного учреждения и клиники "Вивамеди".

В документе говорится, что пациент сильно ослаблен, он трудно передвигается, и в основном лежит, в связи с чем присутствие Саакашвили нецелесообразно.

Бывший грузинский лидер с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди", куда он попал после очередного ухудшения состояния здоровья. В день ареста 1 октября 2021 года Саакашвили объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.