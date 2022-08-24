В Британии задумались над усложнением выдачи виз россиянам

24 авг. 18:20

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон может усложнить выдачу виз гражданам России.

"Я думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - правильный путь", - цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что руководителю МВД Королевства Прити Пател следует изучить данный вопрос.

"Но мне не нравится смотреть, как жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперъяхтах по всему миру. Я думаю, что это очень неправильно", - добавил Уоллес.