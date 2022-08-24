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В Британии задумались над усложнением выдачи виз россиянам

В Британии задумались над усложнением выдачи виз россиянам

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон может усложнить выдачу виз гражданам России.

"Я думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - правильный путь", - цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что руководителю МВД Королевства Прити Пател следует изучить данный вопрос.

"Но мне не нравится смотреть, как жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперъяхтах по всему миру. Я думаю, что это очень неправильно", - добавил Уоллес.

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