Главы МИД Евросоюза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России

24 авг. 18:12

На неформальной встрече министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза будет обсуждаться вопрос выдачи виз россиянам и возможная тренировочная миссия для вооруженных сил Украины.

Об этом заявил сегодня в своем блоге верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудим с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе ряд вопросов, включая визы для граждан России и возможную тренировочную миссию ЕС для украинских вооруженных сил", - поведал глава европейской дипломатии.

Неформальная встреча глав МИД и Минобороны 27 государств Евросоюза состоится в Праге 29-31 августа.