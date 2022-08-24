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Главы МИД Евросоюза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России

Главы МИД Евросоюза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России

На неформальной встрече министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза будет обсуждаться вопрос выдачи виз россиянам и возможная тренировочная миссия для вооруженных сил Украины.

Об этом заявил сегодня в своем блоге верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудим с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе ряд вопросов, включая визы для граждан России и возможную тренировочную миссию ЕС для украинских вооруженных сил", - поведал глава европейской дипломатии.

Неформальная встреча глав МИД и Минобороны 27 государств Евросоюза состоится в Праге 29-31 августа.

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