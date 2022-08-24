Смог от пожара в Рязанской области затрагивает около 14% населения России

24 авг. 17:57

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последствиях пожаров в Рязанской области.

По его словам, смог от пожаров там периодически накрывает около 20 млн жителей из других регионов России.

"Сегодня смогом, дымом из Рязанской области... накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов", - сказал градоначальник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны.

Собянин отметил, что в таких случаях необходимо принимать решения федерального реагирования и обязывать соседние регионы предоставлять технику и людей для борьбы с пожарами.