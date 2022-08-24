США - Саудовская Аравия: отношения накаляются

24 авг. 23:00

Саудовская Аравия и несколько ее союзников-производителей нефти не исключили возможности сокращения производства, расстроив американских чиновников, которые были уверены, что королевство сможет снизить напряженность на рынке после того, как президент Джо Байден впервые встретился с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

По данным Wall Street Journal, в начале августа страны ОПЕК+ договорились незначительно поднять производство. Теперь министр энергетики Саудовской Аравии и ряд представителей ОПЕК предположили, что картель может добывать меньше, чтобы стабилизировать рынок, страдающий от экономической неопределенности, угрозы глобальной рецессии и энергетических санкций, введенных в связи с кризисом на Украине.

”У ОПЕК+ есть определенные обязательства и свобода действий, другими словами, возможность справляться с подобными вызовами и следовать определенной линии, в том числе и сокращать производство в любое время и в любом объеме”, - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман.

По словам министра, нефтяные рынки находятся в ”состоянии шизофрении”, и Саудовская Аравия вскоре начнет работу над новым соглашением ОПЕК+, которое вступит в силу после 2022 года. Принц Абдул-Азиз подтвердил свою позицию по сохранению связей с Россией, что разозлило американских политиков, пытающихся изолировать Москву из-за спецоперации на Украине.

Заявления министра - очередное доказательство того, что июльский визит Байдена в Джидду не помог снизить цены на американских заправках, и администрация Байдена не получила того, на что рассчитывала.

Представители нескольких членов ОПЕК рассказали The Wall Street Journal, что они поддержат сокращение производства, если глобальная рецессия все-таки случится.

Комментарии министра энергетики Саудовской Аравии привели к скачку нефтяных цен, которые выросли утром во вторник на $1,3 до $97,8 за баррель после распродажи на ближайшие месяцы. Тем не менее стоимость барреля нефти всё еще на 17% ниже, чем в начале июня.

Падение цен на топливо в США, зафиксированное в последние недели в том числе из-за угрозы рецессии и возобновления китайских локдаунов, закрепило положение Байдена, и любое решение по сокращению добычи может привести к потере позиций.

Снижение производства может частично свести на нет возможное восстановление иранского экспорта, если переговоры по возобновлению иранской сделки, заключенной в 2015 году, завершатся успехом. Санкции, введенные после краха ядерной сделки, практически вывели иранскую нефть из игры в 2018 году, когда США вышли из соглашения. Белый дом надеется, что восстановление сделки и появление дополнительной иранской нефти на рынках спровоцирует падение цен к ноябрю, когда американцы будут голосовать на промежуточных выборах.

Американцы и их союзники настойчиво просят производителей компенсировать поставки, которые снизились после введения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Из-за кризиса стоимость нефти перевалила за $100 за баррель впервые за 8 лет.

Разные взгляды Вашингтона и Эр-Рияда на глобальные энергетические рынки указывают на более глубокий раскол между крупнейшим в мире потребителем и его главным поставщиком. Позиция Эр-Рияда отличается от ожиданий Белого дома в отношении Саудовской Аравии, появившихся после встречи Байдена с принцем Мухаммедом.

Через два дня после визита Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента по вопросам энергетической безопасности, заявил : ”Исходя из того, что мы слышали о визите, я уверен, что в ближайшие несколько недель будут предприняты определенные действия”. Через неделю высокопоставленный чиновник из администрации заявил, что Белый дом ”настроен оптимистически в отношении позитивных заявлений, которые будут сделаны на предстоящей встрече ОПЕК”. Увеличив производство на 648 тыс. баррелей в день в июле и в августе, 3 августа картель договорился поднять общую добычу всего на 100 тыс. баррелей в сентябре. В ответ Хохштейн призвал экспортеров качать больше, ”если есть такая возможность, чтобы цены пошли вниз”.

Разногласия по поводу оптимального уровня нефтяного производства усилили напряженность между США и Саудовской Аравией, которая появилась в первый год работы администрации Байдена из-за противоречий в отношении прав человека, войны в Йемене и иранского ядерного соглашения.

Целью визита Байдена в Джидду в середине июля было восстановление связей и укрепление личных отношений с наследным принцем, к которому Байден обещал относиться как к изгою после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Американский президент и фактический правитель королевства поприветствовали друг друга, а их встреча длилась пару часов. По словам саудовских чиновников, администрации Байдена была озвучена возможность увеличения производства нефти на 500 тыс. баррелей на августовской встрече. Однако в итоге ОПЕК+ договорился всего на 100 тыс. дополнительных баррелей в день.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ”консультации по поводу обеспечения стабильных поставок глобальной энергии [с американскими партнерами] продолжатся, особенно на фоне энергетических проблем”.

Саудовцы недовольны тем, что Вашингтон слишком много внимания уделяет нарушению прав человека со стороны королевства, в том числе и в отношении убийства Хашогги. Чиновники Саудовской Аравии также не в восторге от того, что американская администрация настаивает на возвращении к иранскому соглашению. Кроме того, Эр-Рияд устраивает прибыль, которую он начал получать в связи с восстановлением стоимости нефти после ценового противостояния с Россией в 2020 году, а также пандемии. Во втором квартале года государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco зафиксировала 90-процентный рост прибыли, заработав миллиарды долларов, необходимые для амбициозного экономического преображения королевства и укрепления его геополитического влияния. Квартальная чистая прибыль Aramco оказалась самой высокой с тех пор, как компания начала торговать акциями на Саудовской фондовой бирже в 2019 году.

Также во втором квартале года Саудовская Аравия зафиксировала годовой экономический рост на уровне 11,8%. Международный валютный фонд прогнозирует 7,6-процентный рост в этом году, а более позитивно настроенные экономисты – десятипроцентный. Если экономисты окажутся правы, то Саудовская Аравия станет одной из самых быстро растущих экономик в мире, в то время как США и Европа опасаются рецессии.