Житель Еревана с гранатой не смог ограбить кредитную организацию

24 авг. 17:47

Мужчина с боевой гранатой попытался ограбить кредитную организацию в Ереване, такое сообщение распространил Следственный комитет Армении.

Сегодня примерно в 05:10 (04:10 мск) 26-летний житель армянской столицы ворвался в помещение и, используя угрозы, попытался принудить сотрудников отдать ему эту денежную сумму.

Тем не менее, злоумышленник получил отказ, после чего бежал.

Вскоре подозреваемого нашли полицейские, он был обезврежен.

Ведется уголовное производство по п.5 ч.2 ст.44-252 , и ч.1 ст.335 (Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов) УК Армении.