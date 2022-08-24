Гутерриш потребовал доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее

24 авг. 17:46

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что серьезно обеспокоен ситуацией на атомной станции.

"Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - подчеркнул Гутерриш.