Гутерриш потребовал доставить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что серьезно обеспокоен ситуацией на атомной станции.
"Любые действия, которые могут поставить под угрозу... безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - подчеркнул Гутерриш.