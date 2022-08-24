Алматинцы стали жаловаться на плюющихся

24 авг. 17:37

Жители Алматы активно жалуются на плюющихся в полицию, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Сотрудники просят отправлять видеоматериалы и фотографии плюющихся нарушителей через мобильное приложение МВД "102".

При этом, как отметил глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев, граждане вносят свою лепту в обеспечении правопорядка. По его словам, они через доступные каналы связи сообщают о мелких правонарушениях.

"С начала года посредством приложения "102" граждане выслали порядка 500 сообщений. Самые частые – сигналы о плюющихся лицах. Всего с начала года за это правонарушения к административной ответственности, согласно ст. 434 ч.2 КРКобАП, привлечены 5 613 человек", – цитирует его пресс-служба.