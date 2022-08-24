Токаев оценил роль Ильхама Алиева в восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности

24 авг. 17:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил по итогам переговоров в Баку, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев сыграл огромную роль в восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

"Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета Безопасности ООН, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития", - сказал казахстанский лидер.

Он подчеркнул, что в этом огромная личная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам главы казахстанского государства, при президентстве Ильхама Алиева Азербайджан достигает заметных результатов в своем развитии. "Мы наблюдаем за этими тенденциями в вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур", - приводит его слова пресс-служба президента Казахстана.

Токаев акцентировал внимание на том, что благодаря личным усилиям Ильхама Алиева в ближайшем будущем этот регион станет процветающим. "И в этом нет сомнений", - добавил казахстанский лидер.