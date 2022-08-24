В Дагестане задержали неудачливого вора

24 авг. 17:16

Ветер лишил жителя Махачкалы 60 тыс рублей, которые он украл за один день, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Полиция установила, что мужчина зашел в одну из городских школ, в которой проводился ремонт, и взял из кармана куртки рабочего 35 тыс рублей.

В этот же день 50-летний преступник украл еще 29 тыс, но уже на рынке. Увидев под прилавком кошелек с деньгами, принадлежавший хозяйке павильона и спрятав его в одежде, он достал 29 тыс, а кошелек выбросил.

"Часть похищенных денег мужчина успел потратить, остальную сумму, по его словам, унесло ветром, когда он пытался положить их в карман", – сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.