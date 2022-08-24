Одесский порт покинули два судна с сельскохозяйственной продукцией

24 авг. 16:58

Утром 24 августа из порта Одессы вышли два судна с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на сегодняшнее утро из украинского одесского порта вышли еще два корабля", - сказано в заявлении турецкого Минобороны.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.