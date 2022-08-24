Первый ставропольский "Кванториум" готов к приему учеников

24 авг. 16:57

Уже в сентябре первый в Ставропольском крае школьный "Кванториум" в Георгиевске сможет принять на обучение более 500 школьников, - сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

"Благодаря национальному проекту у обучающихся школьного "Кванториума" появится возможность работать с научными приборами и современным оборудованием, приобрести навыки для решения реальных производственных задач. В этом учебном году школьный "Кванториум" планирует принять на обучение более 500 школьников", - рассказала и. о. министра образования края Ольга Чубова, передает ТАСС.

Первый в крае школьный технопарк "Кванториум" откроется в середине сентября 2022 года на базе школы №29 города Георгиевска. На площадке будут созданы лаборатории по химии, физике и биологии, а в детском технопарке будут работать лаборатории по робототехнике.