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Первый ставропольский "Кванториум" готов к приему учеников

Первый ставропольский &quot;Кванториум&quot; готов к приему учеников

Уже в сентябре первый в Ставропольском крае школьный "Кванториум" в Георгиевске сможет принять на обучение более 500 школьников, - сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

"Благодаря национальному проекту у обучающихся школьного "Кванториума" появится возможность работать с научными приборами и современным оборудованием, приобрести навыки для решения реальных производственных задач. В этом учебном году школьный "Кванториум" планирует принять на обучение более 500 школьников", - рассказала и. о. министра образования края Ольга Чубова, передает ТАСС.

Первый в крае школьный технопарк "Кванториум" откроется в середине сентября 2022 года на базе школы №29 города Георгиевска. На площадке будут созданы лаборатории по химии, физике и биологии, а в детском технопарке будут работать лаборатории по робототехнике.

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