Макрон призвал готовиться к последствиям украинского, климатического и продуктового кризисов

24 авг. 16:44

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов - украинского, климатического и продуктового.

По его словам, "период изобилия" закончился.

"Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями", - сказал глава государства на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции.

Макрон отметил, что жители Франции снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов из-за ситуации вокруг Украины и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами, передает РИА Новости.