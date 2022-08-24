Кубанский шутник-"минер" получил семь лет колонии

24 авг. 16:39

Житель Кубани, 30 раз за два месяца сообщавший о ложных актах терроризма в аэропортах, на вокзалах и в других учреждениях, получил реальный срок, - сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд счел вину Алексея Луценко доказанной, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Напомним, с августа по сентябрь 2020 года "шутник" рассылал на электронные почты кубанских учреждений заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах на объектах инфраструктуры, в государственных учреждениях, учреждениях здравоохранения, аэропортах и железнодорожных вокзалах края.