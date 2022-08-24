В Ингушетии появятся 11 мастерских по стандартам "Молодые профессионалы"

24 авг. 15:57

В колледжах Ингушетии в рамках нацпроекта "Образование" до конца 2022 года запустят 11 мастерских по стандартам проекта "Молодые профессионалы". Об этом заявила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

"В целях осуществления мероприятий по развитию образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в рамках проекта "Молодые профессионалы" до конца года запланировано создание 11 мастерских, оснащенных современным оборудованием", - сказала Бокова.

По ее словам, мастерские будут созданы на базе четырех колледжей региона, в них ученики будут изучать принцип проведения бетонных работ, кирпичную кладку, веб-дизайн и другое.

Бокова также отметила, что в новом учебном году министерство уделит особое внимание качеству подготовки кадров в колледже. "Oсoбo пoпулярными срeди aбитуриeнтoв из Ингушeтии ocтaются нaпрaвлeния пo IT-тeхнoлoгиям, рaзрaбoткa нeфтяных и гaзoвых мeстoрoждeний, cтрoитeльствo, aрхитeктурa, физикo-мaтeмaтические и другие технические направления", - цитирует ее ТАСС.