Стали известны имена кандидатов на пост главы Адыгеи

24 авг. 16:01

В Государственный Совет - Хасэ Адыгеи направлены три кандидатуры для избрания на должность главы республики, - сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

"В список представленных президентом РФ кандидатов вошли: депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Евгений Грунин, действующий глава республики Мурат Кумпилов, председатель комитета Государственного Совета - Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Главу Адыгеи из числа кандидатур, представленных президентом России, 11 сентября в единый день голосования изберут депутаты Государственного Совета - Хасэ Адыгеи.