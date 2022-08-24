Кому выгодно убийство Дарьи Дугиной?

Самое громкое событие этой недели – смерть дочери известного геополитика Александра Дугина. ФСБ раскрыла личность убийцы, но, к сожалению, злоумышленнику удалось сбежать. Трагедия получила международный резонанс. На тему убийства высказался даже папа римский. Что означает гибель Даши Дугиной для России и для российской журналистики и почему мировые СМИ так бурно обсуждают эту тему?

Дарья Дугина, более известная как Дарья Платонова, погибла ночью 20 августа в Подмосковье. Туда она приехала вместе с отцом Александром Дугиным, чтобы поучаствовать в фестивале "Традиция". После окончания мероприятия она уехала на внедорожнике марки "Тойота" и около 10 ночи на Можайском шоссе раздался взрыв. Шансов на выживание после этого не было. В одной машине с Дарьей должен был находиться и сам Дугин, но по неизвестным причинам в последний момент он пересел в другое авто. Первичная версия, которую выдвинуло большинство политологов, оправдалась.

По данным ФСБ, бомбу в машину заложила гражданка Украины Наталья Вовк. Она – член запрещенной в России группировки "Азов" и сотрудница СБУ. Вовк приехала в Россию 23 июля со своей дочерью. Въезжала на авто с номером ДНР, сняла квартиру в доме, где жила Дарья, и почти месяц готовилась осуществить убийство. В Москве она передвигалась с казахстанскими номерами, а после взрыва уехала в Эстонию с украинскими. Уже этих данных достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что перед нами тщательно спланированная и подготовленная операция. Очевидно, без поддержки иностранных спецслужб здесь не обошлось.

Если говорить о мотивах, то здесь едва ли могут быть сомнения. В украинском истеблишменте очень хотели бы навредить Александру Дугину. Ведь его считают империалистом, одним из идеологов "Русского мира" и даже духовным наставником президента России. Что якобы из-за таких, как Дугин, Россия хочет "восстановить империю", включив туда все бывшие части СССР. В их понимании, видимо, Дугин – гораздо более сильная и важная фигура, чем популярные медийные лица, как Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев, поскольку Дугин генерирует идеи, а не просто транслирует их. Если журналисты в этой надстройке находятся впереди Кремля, то Дугин выше или, правильнее сказать, позади, полагают в Киеве.

Конечно, все это преувеличение. Переоценивать влияние Александра Гельевича на власть не стоит. К нему где-то прислушивались, где-то нет, но здесь самое важное – каково восприятие этой фигуры теми, кто организовал взрыв. Восприятие действительно гипертрофированное. Теперь давайте попробуем понять, чего добивались убийцы и их патроны. Целей могло быть несколько. Во-первых, не будем исключать фактор личной неприязни. Возможно, кто-то из СБУ питал личное отвращение к Дугину, и его устранение уже должно было считаться оправданными. Мысли из категории – "из-за таких, как он, Россия конфликтует с Украиной".

Если подняться на уровень выше, то, может быть, в СБУ поставили цель устранить всех более или менее известных и влиятельных личностей, поддерживающих спецоперацию. Это может быть кто угодно – журналист, политолог, ученый, даже деятель культуры. Через отдельные убийства они хотят навести страх и посеять смуту в момент, когда российское общество и власть так нуждаются в единстве. Если исходить из логики западной прессы, то, стреляя по Дугину и его семье, украинские силовики хотели нанести вред президенту России. Некоторые западные журналисты считают Дугина приближенным Путина. Английское издание BBC так и писало, что "в Москве убита дочь союзника Путина". Одним словом, мотив организаторов убийства вполне мог заключаться том, чтобы лишить Кремль идеологической подпитки и духовно, так сказать, ослабить спецоперацию России на Украине.

Чем бы ни руководствовались убийцы, своей цели, очевидно, они не достигли. С большой долей вероятности они хотели устранить именно Дугина, а не его дочь. Конечно, я нисколько не умаляю значения Дарьи. Она была умной, перспективной и крайне эрудированной журналисткой и политологом. Но, учитывая тот факт, что в автомобиле должен был поехать ее отец, а сам Александр Гельевич – более значимая цель для врагов России, то они явно имели интерес к тому, чтобы подорвать именно его. Вряд ли боевики остановили бы операцию, если бы Дугин был в машине с дочерью, ради его устранения они пошли бы и на двойное убийство.

Эта трагедия вызвала резонанс на постсоветском и евразийском пространстве. Александра Дугина очень уважают, в частности, в Турции, Иране, Азербайджане, Казахстане и других странах. В этих государствах немало сторонников евразийства. Генсек турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек считает убийство Дарьи Дугиной заговором против турецко-российской дружбы и действий Турции и России в отношении США. Надо заметить, что Дугин и его дочь Дарья активно взаимодействовали со странами Азии, продвигали необходимость экономического и политического взаимодействия с Турцией, Азербайджаном, Ираном и Казахстаном. Как ни странно, новость о гибели российской журналистки тронула и западных политиков и лидеров. Сегодня свои соболезнования лично выразил глава Католической церкви, папа римский Франциск. ООН со своей стороны призвала расследовать убийство Дарьи Дугиной.

Несмотря на уже обнародованные данные ФСБ, тема следствия все еще актуальна. Следствие продолжается. 21 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Накануне сотрудники СК провели обыски в квартире, арендованной Вовк. Следователи исходят из того, что украинка может быть не единственной причастной к убийству Дарьи Дугиной. "В квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск. Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления",— говорится на сайте СКР. 22 августа источник "Лента.ру" в правоохранительных органах сообщил, что бомба была приведена в действие дистанционным способом.

Обвиняемая сторона - руководство Украины - свою вину отрицает. Офис Владимира Зеленского заявил, что не имеет отношения к убийству Дарьи Дугиной. "Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", — сказал Зеленский. 22 августа ответственность за убийство якобы взяла так называемая "Национальная Республиканская Армия", выступающая против Кремля и спецоперации России в Украине - эту версию распространил беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Журналист Максим Шевченко считает эту версию "рабочей", потому что Дугин является идеологическим противником для определенной группы общества в России. Шевченко уверен, что для СБУ тратить огромный ресурс в виде группы диверсантов для устранения Дугина – "странное расточительство сил". "А вот войти в координацию с реальными "национальными республиканцами" - это похоже на правду", - написал он в своем телеграм-канале.

Как бы то ни было, следствие должно продолжаться. Ведь даже если Вовк – предполагаемая убийца, ее нужно допросить. Пока сделать это невозможно, потому что она выехала в Эстонию, а оттуда – Бог знает куда. Задача российской дипломатии и разведки заключается в том, чтобы добиться экстрадиции Натальи Вовк, либо иным способом доставить ее в Россию. Впереди долгий процесс, итоги расследования и суд.

Если говорить в целом, то гибель Дарьи Дугиной, безусловно, является большой утратой для российского общества, журналистики и научной сферы. Эта 30-летняя девушка действительно была не по годам умна, и получила широкую известность благодаря как своей научной деятельности, так и журналистской. Она была одним из немногих журналистов поехавших в Мариуполь, и одним из немногих молодых специалистов по Франции в России. Слава к ней приходила далеко не потому, что она – дочь известного мыслителя. Гибель Дарьи Дугиной – это большая потеря для евразийского движения и ее сторонников. Но все это ничто по сравнению с той трагедией, которую сейчас переживает родители Дарьи. В этой связи редакция "Вестника Кавказа" приносит свои соболезнования семье Дугина и желает ей терпения и сил в этом, наверное, самом трудном жизненном испытании.