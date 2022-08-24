Лапид: Израиль выступает против СВПД в нынешнем виде

24 авг. 15:46

Израильское руководство не выступает против международного соглашения по ядерной программе Ирана, однако полагает, что существующий вариант Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) плох, заявил глава израильского правительства Яир Лапид.

"Израиль не выступает против каких-либо соглашений. Мы против этого соглашения, потому что оно плохое, потому что его нельзя принимать в том виде, в каком оно сейчас находится", - сказал Лапид, подчеркнув, что еврейское государство будет противодействовать ядерной программе Тегерана даже в случае заключения новой сделки.

Далее он пояснил, что нынешняя сделка даст Ирану сотню миллиардов долларов в год, и эти средства, по словам премьера, пойдут не на школы и больницы. "Эта сотня миллионов долларов будет использована для подрыва стабильности на Ближнем Востоке и распространения террора по всей планете", - приводит его слова ТАСС.

В этой связи Лапид подчеркнул, что если новое соглашение будет заключено, что не обяжет Израиль. "Мы будем действовать, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерное государство", - подчеркнул глава израильского Кабмина.