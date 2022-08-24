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Власти Дагестана выделят микроавтобусы многодетным малоимущим семьям

Власти Дагестана выделят микроавтобусы многодетным малоимущим семьям

Власти Дагестана окажут дополнительную помощь многодетным семьям из числа малоимущих, предоставив им микроавтобусы, - сообщает правительство республики в своем телеграм-канале.

"За счет республиканского бюджета дагестанским семьям с десятью и более детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума, будут выделяться микроавтобусы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Для получения транспорта будет выдвинут ряд условий: семья должна быть прописана в республике, а возраст старшего ребенка на дату обращения за предоставлением автотранспорта не превышать 23 лет, постановление об этом подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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