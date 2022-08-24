Nordwind свяжет Махачкалу и Самару

24 авг. 16:26

Начиная с 10 сентября авиакомпания Nordwind запускает авиасообщение между Махачкалой и Самарой. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам, проинформировала руководитель пресс-службы аэропорта Махачкалы Сапура Магомедова.

"С 10 сентября 2022 года авиакомпания Nordwind запускает авиасообщение с Самарой. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам, на самолетах Boeing 737-800",- сказала она в беседе с ТАСС.

Уточняется, что в соответствии с расписанием, вылет из аэропорта Махачкалы будет в 04:55 по московскому времени с прибытием в Самару в 08:20 по местному времени. Вылет из аэропорта Самары в 02:40 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 03:55 по московскому времени.