Ставропольские креветки продолжат теснить западных собратьев   

24 авг. 16:05

Рыбоводческий кооператив "Акваирий", специализирующийся на выращивании креветок, откроется на Ставрополье в 2023 году. Также здесь будут разводить форель, осетра и сома,глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, утончив, что инвестиции в проект оцениваются в 70 млн рублей.

"Благодаря реализации этой инициативы на территории округа в год будет выращиваться до 25 тонн форели, 12 тонн осетра и 25 тонн сома, также предприятие будет специализироваться на выращивании раков. Но главное, что в нашем округе появится первое на Ставрополье производство креветок", - сказал Сергиенко в беседе с ТАСС.

Далее он обратил внимание на то, что в настоящее время уже утверждена дорожная карта проекта, с представителями компании и сотрудниками администрации обсуждаются финальные детали.