Оперативники проверяют "заминированные" московские торговые центры

24 авг. 15:14

Все московские торговые центры сегодня получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве, специалисты оперативных служб начали выборочные проверки торговых центров", - рассказал собеседник, цитирует его РИА Новости.

Напомним, волна "минирований", которая началась в конце 2019 года, затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.