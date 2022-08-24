Детский коллектив из Грузии порадовал зрителей в Анталье

24 авг. 14:05

Детский коллектив из Грузии Mes Haping выступил на сцене Античного театра Аспендос в Анталье вместе с турецким танцевальным ансамблем "Огни Анатолии" (Anadolu Ateşi).

Представление открыл показ кинофильма об истории античного театра Аспендос в районе Серик, который с древних времен считался центром культуры и искусства.

Затем танцевальное искусство на сцене античного театра продемонстрировали 155 танцоров из Грузии и Турции.

Выступление завершилось приветствием художественного руководителя танцевального ансамбля "Огни Анатолии" Мустафы Эрдогана.

Затем, в беседе с журналистами Эрдоган сообщил, что коллектив "Огни Анатолии" уже на протяжении 20 лет выступает на сцене Античного театра Аспендос. "Великолепный состав "Огней Анатолии", наши грузинские друзья и Kıvılcımlar вышли на сцену одновременно. Вот почему это был особый день", - прокомментировал он совместное выступление турецких и грузинских танцоров.