Наставник "Карабаха" подвел итоги противостояния с "Викторией" Пльзень

24 авг. 14:57

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов подвел итоги ответной встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень (Чехия).

В первую очередь наставник агдамской команды поздравил соперника с выходом в групповой этап Лиги чемпионов и пожелал им удачи. "Несмотря на поражение поздравляю своих футболистов. Мы пришли сюда после тяжелых матчей. Для нас это был четвертый соперник в плей-офф. Все раунды для нас прошли именно в таком ключе", - поведал 50-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "Карабах" хотел победить, но сделать, к сожалению, это не получилось. "Да, мы хотели победить и сильно расстроены, но поражение - это часть игры. Надо смотреть вперед", - сказал Гурбанов.

Напомним, вечером 23 августа в Пльзене состоялась ответная встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между местной "Викторией" и агдамским "Карабахом" (2:1). В первом матче, прошедшем в Баку на прошлой неделе, была зафиксирована нулевая ничья. Таким образом, в групповой этап Лиги чемпионов вышла "Виктория" Пльзень. "Карабах" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.