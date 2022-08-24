Житель Моздока хранил у себя дома два мешка марихуаны

24 авг. 14:49

Североосетинские полицейские изъяли дома у жителя Моздока два мешка марихуаны, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Зелье полицейские обнаружили в частном домовладении в станице Ново-Осетинская в мешках, спрятанных в сарае. Проведенная экспертиза показала, что в пакетах находилась марихуана, вес которой составил два килограмма, - передает "АиФ-Ставрополье".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств".

22-летнему злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения.