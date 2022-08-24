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Германия выходит на новый виток экономии энергии зимой

Германия выходит на новый виток экономии энергии зимой

Правительство Германии согласовало новые меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, новые меры, в частности, подразумевают  сокращение отопления в общественных учреждениях, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00.

Также владельцам магазинов запретят "на долгосрочной основе держать открытыми двери", добавил Хавбек. "Эти меры позволят нам сократить энергопотребление", - выразил мнение он, уточнив, что ограничения вступят в силу с 1 октября.

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