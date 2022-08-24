Азербайджан напомнил Армении о вердикте ЕСПЧ

24 авг. 14:12

Лачинский район Азербайджана посетили вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими на основании постановления, которое в 2015 году принял Европейский суд по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении".

В поездке их сопровождал полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Он отметил, что постановление Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" - первый и единственный международный судебный документ, подтверждающий факт оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Аскеров напомнил, что в соответствии с постановлением Армения должна создать механизм для рассмотрения претензий азербайджанских вынужденных переселенцев непосредственно к армянскому государству, однако власти страны отказываются платить компенсации, мотивируя это тем, что в этом случае Армения будет признана несущим ответственность государством, хотя она уже признана таким государством.

"Мы принимаем меры в связи с принятием в Комитете министров Совета Европы решения по этому вопросу и оказанием на Армению давления", - цитирует его Trend.