Мишустин посетит регионы России, где горят леса

24 авг. 13:53

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит регионы страны, где горят леса. Об этом заявил 24 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов.

Глава государства подчеркнул, что обсудил накануне с главой правительства вопросы, связанные с борьбой с пожарами.

"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", - цитирует Путина РИА Новости.