В Шушу приехал на автобусе 10-тысячный пассажир

24 авг. 13:28

Число пассажиров, посетивших Шушу на регулярных автобусных рейсах, которые организовала Госслужба автомобильного транспорта, достигло 10 тысяч. Об этом сообщили министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Десятитысячным пассажиром стала уроженка Шуши Гюльнар Оруджева, вернувшаяся в город вместе с отцом Кямалом Гасановым спустя 30 лет.

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта Анар Рзаев на торжественной церемонии проводов вручил ей "Сертификат 10000-ного пассажира" и подарок.

Он подчеркнул, что интерес к поездкам на освобожденные земли, осуществляемым с 24 января 2022 года, достаточно велик. Рзаев уточнил, что по этим направлениям осуществлены 312 рейсов, 13 069 человек посетили Шушу, Агдам и Физули.