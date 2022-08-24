На Дону стартовало строительство мусоросортировочного комплекса

24 авг. 13:35

В Ростовской области стартовало строительство сортировочного комплекса на Мясниковском межмуниципальном экологическом отходоперерабатывающем комплексе (МЭОК), которое ведет госкомпания "Чистый Город", - сообщила пресс-служба компании.

На площадке уже ведется разработка грунта, а строители приступили к закладке фундамента и подготовке инженерных сетей. Площадь нового автоматизированного комплекса сортировки составит почти 8 тыс кв м.

"Новый комплекс сортировки на 90% оснастят автоматическим оборудованием. Отбор вторичного сырья из общей массы отходов будет производиться с помощью машинного интеллекта. Для управления этими процессами и механизмами потребуются высококвалифицированные кадры - инженеры по оборудованию, механики, IT-специалисты", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Для увеличения процента отбора отходов будет применен комплекс сепараторов: барабанного типа для отделения органики, магнитные - для отбора черных и цветных металлов, оптические - для деления потока отходов на плоскую и объемную, воздушные сепараторы, которые отделят пакеты от пластиков.

Строительство мусоросортировочного комплекса завершится в 2023 году.