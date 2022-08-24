Bloomberg: запрет на визы для россиян в ЕС не остановит конфликт на Украине

24 авг. 13:34

Введение запрета на шенгенские визы для граждан России не поможет Украине, и Евросоюз не должен их наказывать таким образом, пишет Bloomberg.

"Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз становятся все громче. Такие меры могут показаться заманчивыми <...>, но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидают их сторонники", - приводит текст ТАСС.

Далее авторы материала акцентируют внимание на то, что тотальный запрет по признаку гражданства, равносилен "коллективному наказанию", так как едва ли справедливо "на всех возлагать одинаковую ответственность".

В качестве альтернативы ЕС предлагается действовать более избирательно, в частности приглашать "лучших и умнейших россиян", например студентов, ученых, инженеров и других специалистов.