Казахстан построит в Физули творческий центр для детей

24 авг. 13:14

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

По словам лидера Казахстана, Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому в знак дружбы, братства и взаимной поддержки.

Главными направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка, а также ремесла, спорт и хореография.

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева и выразил уверенность, в том, что центр станет творческой площадкой высокого уровня.