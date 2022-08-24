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Казахстан построит в Физули творческий центр для детей

Казахстан построит в Физули творческий центр для детей

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

По словам лидера Казахстана, Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому в знак дружбы, братства и взаимной поддержки.

Главными направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка, а также ремесла, спорт и хореография.

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева и выразил уверенность, в том, что центр станет творческой площадкой высокого уровня.

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