Чартерный поезд на Юг

Лето подходит к концу, но желание отдохнуть на южном морском побережье у россиян не ослабевает: причинами тому установившаяся жара и предвкушение бархатного сезона. Однако эти желания сильно сдерживают цены, и даже не столько на сам летний отдых, сколько на то, чтобы добраться до него. Они "кусаются", поезда переполнены, большинство аэропортов юга России закрыты, а потратить двое-трое суток в один конец из драгоценных отпускных недель на то, чтобы попасть к такому желанному морю по "единому билету", готовы лишь 9% наших граждан. Как результат – невостребованными нынешним летом уже остались более половины мест размещения курортов Крыма, поскольку добираться на полуостров 95% отдыхающих предпочли на личном транспорте, а он пока есть далеко не у всех. Не лучшей оказалась и идея перенаправить отпускников через единственный открытый на юге страны аэропорт Сочи, что тут же взвинтило цены на авиаперевозки по этому направлению.

Что же, отложить долгожданный отпуск еще на год, как это за нас сделал в 2020-м и 2021-м коронавирус? И тут российские власти вспомнили о старой советской практике туристических поездов и подумали о ее новых перспективах в свете идеи о запуске чартерных пассажирских составов по России. Это может реально решить проблему не только с транспортной доступностью санаторно-курортного отдыха наших сограждан, но и поможет росту числа путешественников по стране, а субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда дополнительных вагонов позволит снизить цены на перевозки, - решили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для реального роста продаж турпакетов с железнодорожной перевозкой чартеры - возможное, но не единственное и не главное изменение, которое нужно рынку", - прокомментировали в ассоциации перспективу распространения чартеров на поезда. Идею поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший Минтрансу, Ростуризму и РЖД изучить новые перспективы, тем более что в стране давно и успешно действует внутренняя чартерная авиапрограмма. Казалось бы - осталось лишь расширить ее на железнодорожные путешествия, однако все оказалось сложнее.

Чтобы увеличить число имеющихся железнодорожных туров, туроператоры должны иметь возможность бронировать за собой блоки мест и арендовать дополнительные вагоны, а в некоторых случаях и поезда, на что РЖД идет очень неохотно. Оно и понятно: появление спецтарифов и специальной схемы работы РЖД с туроператорами потребует перестройки внутренних бизнес-процессов и IT-систем железнодорожников.

"Сейчас брать групповые тарифы или заказывать вагоны турбизнесу невыгодно - билеты по таким тарифам получаются не дешевле, чем в свободной продаже, а в случае аренды кроме тарифа РЖД берет с заказчика плату еще и за сам факт аренды вагона, что чуть ли не в два раза увеличивает цену и без того далеко не "чартерной" цены проездного документа", - пояснили в АТОР.

Есть еще один важный момент: субсидируемые чартерные поезда на юг России могут ждать технические сложности, и главная из них – ограниченная пропускная способность железнодорожных путей: из-за того, что движение по главным магистралям крайне интенсивное, каждый новый состав требует пересмотра всего расписания. А поскольку на юг идут не только пассажирские, но и грузовые, и контейнерные поезда, которые наиболее коммерчески выгодны для РЖД, чартеры на колесах могут стать "тихоходами", что вряд ли понравится отпускникам и туристам.

Немаловажно и то, как будет построена сама схема железнодорожных чартеров - ведь туристам хочется и посмотреть города, указанные в маршруте, и увидеть красоты России, однако движение таких поездов обычно идет в ночное время, что сводит на нет саму идею мобильного туризма. А вот отпускникам наоборот хочется быстрее попасть на морское побережье, и тут интересы двух основных категорий отдыхающих будут противоречить друг другу.

Ситуацию "Вестнику Кавказа" разъяснила профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

"РЖД – это государственная компания, предоставляющая интересные услуги, о которых наши граждане, как правило, не знают. В России уже появились специальные турпоезда, они есть на сайте ОАО РЖД. То есть это поезда, которые идут, например, с проживанием в поезде, с питанием в нем и экскурсионными программами, то есть такие путешествия внутри страны. Соответственно, это удешевление продукта, потому что людям уже не надо беспокоиться о транспорте, гостинице, еде, экскурсиях - здесь все объединено на борту поезда", - сообщила она.

"Что касается чартерных поездов – это ситуация, когда частная компания нанимает определенное транспортное средство и использует его по тому маршруту, который она будет продавать. В советские времена у нас были такие поезда - они ходили в Юрмалу на Всесоюзный песенный конкурс и на Юрмалину, поэтому ничего нового тут нет: это возможный способ удешевления перевозки внутри страны, вопрос лишь в том, как это сейчас будет организовано", - рассказала эксперт.

Удобство и выгода железнодорожных чартеров путешественникам и туроператорам будут зависеть от того, что смогут предложить в РЖД. "Если железная дорога предложит проживание в поезде, питание и экскурсии на местах, то здесь будут работать не туроператоры, а местные компании, которые будут предоставлять услуги своих экскурсоводов на местах. То есть поезд пришел в какой-нибудь город, и там уже туристами занимаются его компании. Здесь будут местные экскурсоводы и проводники, а вечером туристы сядут в поезд и поедут дальше. Если чартерные программы будут ходить до какой-то определенной точки, а там будет предложено многодневное размещение и какие-либо туристические программы – это другой вопрос. Вот в этой ситуации могут подключиться и туроператоры, которые наладят реализацию туров и нарастят объем их продаж. Соответственно, это очень выгодно для экономики того региона, куда пойдут эти поезда", - пояснила профессор.

Когда же можно ожидать введения этого новшества? Вопрос активно обсуждается, а некоторые из чартерных поездов уже вышли на линию. "Сегодня есть такие поезда в Минск, Гродно и Брест, есть они и по России, просто люди о них не знают. Это чартерные поезда, интересные программы, а любое предложение любого дополнения к путешествию внутри страны всегда вызовет позитивный интерес как у туристов, так и у туротрасли", - заключила Галина Дехтярь.