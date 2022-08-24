В Армении не собираются компенсировать хозяйствующим субъектам потери от взрыва в ТЦ "Сурмалу"

24 авг. 12:57

Власти Армении не намерены компенсировать потери хозяйствующих субъектов в торговом центре "Сурмалу". Об этом сообщил сегодня министр экономики республики Ваан Керобян.

Он подчеркнул, что работающие в ТЦ бизнесмены получили бы всю необходимую компенсацию, если бы застраховали свое имущество.

"Правительство не может взять на себя бремя выплаты компенсаций, которое должны нести страховые компании. И если бизнесмен не счел этот риск существенным, то правительству тут нечего делать", - цитирует главу Минэкономики News.am.

Он также выразил мнение, что бизнесменам в Армении следует учиться работать по высоким стандартам. "И если нужно застраховать имущество и средства, то он должен сделать это", - добавил Керобян.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. Согласно последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Еще двое числятся пропавшими без вести.