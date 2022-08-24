Психотерапевт: пора проводить профилактику осенней депрессии

24 авг. 12:59

Профилактикой осенней хандры стоит заняться уже в августе, считает врач-психотерапевт психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина столичного департамента здравоохранения Полина Свечникова, пишет Агентство городских новостей "Москва.

"Солнечный свет участвует в метаболизме такого нейромедиатора как серотонин, который отвечает в нашем организме за бодрость, активность и хорошее настроение. С наступлением холодного времени года, осенью, световой день снижается и серотонина вырабатывается меньше. Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство", - объяснила врач.

По ее словам, в августе и сентябре нужно регулярно устраиваться себе дневные прогулки, хотя бы на десять минут. Также конец лета - удачно время для нового увлечения, хобби. "Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия", - рассказала Свечникова.

Депрессия может проявляться тягой к сладкому. "Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами - фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное - чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие", - порекомендовала психотерапевт.