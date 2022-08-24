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Россия перевозит Лачинский коридор на новый азербайджанский маршрут 

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Россия перевозит Лачинский коридор на новый азербайджанский маршрут 

Азербайджанские СМИ опубликовали сегодня кадры переезда российских миротворцев, временно размещенных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. РМК демонтирует КПП и другие постройки, почти два года использовавшиеся для работы Лачинского коридора – дорожного соединения территории Армении с азербайджанским городом Ханкенди. 
  
Миротворческая инфраструктура была построена прежде всего для проверок въезжающих из Армении в Азербайджан машин на наличие в них оружия и других запрещенных предметов, а также для обеспечения безопасности автомобильного движения как в Ханкенди, так и при пересечении Лачинского коридора азербайджанским транспортом. Сегодня же демонтаж ведется не потому, что миссия российских миротворцев подошла к концу – согласно Трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года она завершится осенью 2025 года – а потому, что РМК в соответствии с тем же документом переезжает на юг, на альтернативный маршрут Лачинского коридора. 
  
Переезд российских миротворцев стал возможен благодаря тому, что Азербайджан построил новую дорогу до Армении в обход азербайджанских населенных пунктов Лачин, Забух и Сус, которые по ноябрьскому Заявлению после смены пути Лачинского коридора переходят под полный контроль Баку. Запуск альтернативного маршрута назначен на завтрашний день, 25 августа, и нет ничего удивительного в том, что РМК уезжают со старой дороги, проходящей через Лачин. В Лачинском районе они находятся только для работы на специальной трассе, ведущей из Армении в Ханкенди, и если Азербайджан передвинул трассу на юг, значит, вместе с ней передвигаются и российские миротворцы. 
  
Разумеется, организаторы, спонсоры и сторонники сепаратистского националистического проекта в азербайджанском Карабахе недовольны этим событием. В последнюю неделю не раз озвучивались требования к РМК остаться на старом маршруте, в Лачине, Забухе и Сусе, игнорировать выполнение Азербайджаном своей части обязательств по Лачинскому коридору. Интересно, что такие заявления делались де-факто в пустоту, ведь параллельно Ереван организовал вывоз в Армению нелегальных мигрантов, живших на старом маршруте, и на сегодняшней день Забух и Сус пусты, в Лачине осталось всего несколько семей. То есть армянские политики и активисты понимали, что у Москвы нет мотивов как-то нарушать договоренности с Баку, но требовать несбыточного им это не помешало. 
  
Понятно, почему они проявляют именно такую реакцию. Смена маршрута Лачинского коридора выглядит для них как ступень к закрытию сепаратистского проекта: если, несмотря на бездействие Еревана, новая дорога построена, введена в эксплуатацию и уже принимает российских миротворцев для выполнения их функций, то и в дальнейшем стоит ожидать того же самого – Москва и Баку вместе реализуют пункты Трехстороннего заявления, пока команда премьер-министра Никола Пашиняна ничего не делает со своей стороны (создавая проблемы собственным гражданам, ведь с армянской стороны подъезд к альтернативной трассе до сих пор не построен, и для въезда в Лачинский коридор им придется пользоваться разбитой сельской грунтовкой). 
  
Причем наибольшую тревогу у сторонников реванша Армении в войне с Азербайджаном за Карабах сейчас вызывает не деятельный союз Баку и Москвы, в котором нет ничего нового, а именно режим недеяния официального Еревана. Пассивность Никола Пашиняна с точки зрения националистов действительно должна выглядеть подозрительно: быть может, это не просто нерешительность или бессилие, а продуманная стратегия? Что если Пашинян наконец придумал, как ему закрыть сепаратистский проект в Карабахе с минимальными политическими рисками? Он не станет ничего делать сам – ни за, ни против, – а будет только наблюдать, как Россия и Азербайджан демонтируют националистическое наследие прежних армянских властей. Продолжит изображать недовольство то Москвой, то Баку, но с неизменным понижением градуса риторики. Позволит радикальным тюркофобским идеям Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна умереть, перейти в статус совершенной маргинальщины наподобие русофобов из "Сасна црер". 
  
Подобный план вполне соответствует политическим привычкам Никола Пашиняна. Поэтому не стоит удивляться и тому, что открыто официальный Ереван никак не комментирует переезд российских миротворцев, а вместе с ними и Лачинского коридора, на дорогу в объезд Лачина, Забуха и Суса. Сепаратистский проект чрезвычайно мешает Пашиняну, и премьер-министр Армении, имея мандат от армянских граждан на мир с Азербайджаном и Турцией, в своем стиле будет продвигать его закрытие.

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