Россия перевозит Лачинский коридор на новый азербайджанский маршрут 

Азербайджанские СМИ опубликовали сегодня кадры переезда российских миротворцев, временно размещенных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. РМК демонтирует КПП и другие постройки, почти два года использовавшиеся для работы Лачинского коридора – дорожного соединения территории Армении с азербайджанским городом Ханкенди.



Миротворческая инфраструктура была построена прежде всего для проверок въезжающих из Армении в Азербайджан машин на наличие в них оружия и других запрещенных предметов, а также для обеспечения безопасности автомобильного движения как в Ханкенди, так и при пересечении Лачинского коридора азербайджанским транспортом. Сегодня же демонтаж ведется не потому, что миссия российских миротворцев подошла к концу – согласно Трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года она завершится осенью 2025 года – а потому, что РМК в соответствии с тем же документом переезжает на юг, на альтернативный маршрут Лачинского коридора.



Переезд российских миротворцев стал возможен благодаря тому, что Азербайджан построил новую дорогу до Армении в обход азербайджанских населенных пунктов Лачин, Забух и Сус, которые по ноябрьскому Заявлению после смены пути Лачинского коридора переходят под полный контроль Баку. Запуск альтернативного маршрута назначен на завтрашний день, 25 августа, и нет ничего удивительного в том, что РМК уезжают со старой дороги, проходящей через Лачин. В Лачинском районе они находятся только для работы на специальной трассе, ведущей из Армении в Ханкенди, и если Азербайджан передвинул трассу на юг, значит, вместе с ней передвигаются и российские миротворцы.



Разумеется, организаторы, спонсоры и сторонники сепаратистского националистического проекта в азербайджанском Карабахе недовольны этим событием. В последнюю неделю не раз озвучивались требования к РМК остаться на старом маршруте, в Лачине, Забухе и Сусе, игнорировать выполнение Азербайджаном своей части обязательств по Лачинскому коридору. Интересно, что такие заявления делались де-факто в пустоту, ведь параллельно Ереван организовал вывоз в Армению нелегальных мигрантов, живших на старом маршруте, и на сегодняшней день Забух и Сус пусты, в Лачине осталось всего несколько семей. То есть армянские политики и активисты понимали, что у Москвы нет мотивов как-то нарушать договоренности с Баку, но требовать несбыточного им это не помешало.



Понятно, почему они проявляют именно такую реакцию. Смена маршрута Лачинского коридора выглядит для них как ступень к закрытию сепаратистского проекта: если, несмотря на бездействие Еревана, новая дорога построена, введена в эксплуатацию и уже принимает российских миротворцев для выполнения их функций, то и в дальнейшем стоит ожидать того же самого – Москва и Баку вместе реализуют пункты Трехстороннего заявления, пока команда премьер-министра Никола Пашиняна ничего не делает со своей стороны (создавая проблемы собственным гражданам, ведь с армянской стороны подъезд к альтернативной трассе до сих пор не построен, и для въезда в Лачинский коридор им придется пользоваться разбитой сельской грунтовкой).



Причем наибольшую тревогу у сторонников реванша Армении в войне с Азербайджаном за Карабах сейчас вызывает не деятельный союз Баку и Москвы, в котором нет ничего нового, а именно режим недеяния официального Еревана. Пассивность Никола Пашиняна с точки зрения националистов действительно должна выглядеть подозрительно: быть может, это не просто нерешительность или бессилие, а продуманная стратегия? Что если Пашинян наконец придумал, как ему закрыть сепаратистский проект в Карабахе с минимальными политическими рисками? Он не станет ничего делать сам – ни за, ни против, – а будет только наблюдать, как Россия и Азербайджан демонтируют националистическое наследие прежних армянских властей. Продолжит изображать недовольство то Москвой, то Баку, но с неизменным понижением градуса риторики. Позволит радикальным тюркофобским идеям Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна умереть, перейти в статус совершенной маргинальщины наподобие русофобов из "Сасна црер".



Подобный план вполне соответствует политическим привычкам Никола Пашиняна. Поэтому не стоит удивляться и тому, что открыто официальный Ереван никак не комментирует переезд российских миротворцев, а вместе с ними и Лачинского коридора, на дорогу в объезд Лачина, Забуха и Суса. Сепаратистский проект чрезвычайно мешает Пашиняну, и премьер-министр Армении, имея мандат от армянских граждан на мир с Азербайджаном и Турцией, в своем стиле будет продвигать его закрытие.