В двух районах Северной Осетии создадут мобильные дома культуры

24 авг. 12:46

В Моздокском и Алагирском районах Северной Осетии в скором времени появятся мобильные дома культуры. Об этом заявил министр культуры республики Эдуард Галазов.

"В транспортном положении кузов клуба-трансформера будет представлять из себя фургон, в рабочем - трансформируется в сцену с навесом", - пояснил он.

Глава Минкультуры Северной Осетии отметил, что автомобили оснастят аудио- и видеоаппаратурой, а также автономным освещением сцены для работы в темное время суток.

По его словам, на покупку автоклубов выделили 14 млн рублей.

Галазов также обратил внимание на то, что благодаря автоклубам жители удаленных населенных пунктов, где нет стационарных учреждений культуры, смогут посещать культурные мероприятия, передает ТАСС.