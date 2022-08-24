Древний зороастрийский храм обнаружили в Намангане

В Норинском районе Наманганской области найден древний зороастрийский храм
Раскопки проводила научная группа под руководством академика Ахмадали Аскарова.
"Перед проведением раскопок мы предполагали, что обнаружим могилу древнего правителя и погребенные при нем богатства по традициям того времени. Результаты превзошли все ожидания – научная ценность и важность полученных нами источников огромны", – поделился академик.
Археологи обнаружили храм, относящийся к древнему каменному веку, связанный с широким распространением зороастризма и ислама в регионе.
Раскопки проводятся в рамках прикладного проекта, финансируемого республиканским Министерством инновационного развития на тему "Исследование археологических памятников Учтепа-Булокмозорского комплекса и превращение их в музей под открытым небом".