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Древний зороастрийский храм обнаружили в Намангане

Министерство инновационного развития Узбекистана

В Норинском районе Наманганской области найден древний зороастрийский храм

Раскопки проводила научная группа под руководством академика Ахмадали Аскарова.

"Перед проведением раскопок мы предполагали, что обнаружим могилу древнего правителя и погребенные при нем богатства по традициям того времени. Результаты превзошли все ожидания – научная ценность и важность полученных нами источников огромны", – поделился академик.

Археологи обнаружили храм, относящийся к древнему каменному веку, связанный с широким распространением зороастризма и ислама в регионе.

Раскопки проводятся в рамках прикладного проекта, финансируемого республиканским Министерством инновационного развития на тему "Исследование археологических памятников Учтепа-Булокмозорского комплекса и превращение их в музей под открытым небом".

ФОТО Министерство инновационного развития Узбекистана
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