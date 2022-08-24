В Карачаево-Черкесии будет создан симфонический оркестр

24 авг. 12:40

Большой симфонический оркестр создадут в Карачаево-Черкесской республике, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Нами создан на базе государственной филармонии камерный оркестр, состоящий из 15 музыкантов. (...) Камерный оркестр - это первый этап создания симфонического оркестра", - сообщил региональный лидер.

Далее Темрезов отметил, что сейчас идет активная работа для того, чтобы расширить оркестр, привлечь больше музыкантов и присвоить ему статус симфонического.

Уточняется, что в состав нынешнего камерного оркестра войдут в основном молодые музыканты.