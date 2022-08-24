В России начался острый дефицит IT-специалистов

24 авг. 12:20

В стране наблюдается острый дефицит IT-специалистов и кадров радиоэлектронного комплекса различного профиля, информирует Ростех.

"На российском рынке труда ощущается острый дефицит квалифицированных IT-специалистов, специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная потребность в данных специалистах только по организациям корпорации превышает 2,5 тыс человек и спрос постоянно растет", - рассказала директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Она уточнила, что кадровый дефицит затрагивает более 230 организаций корпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сферы IT.

Ростех привлекает сотрудников соцпакетом, который включает программы компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь.

Также госкорпорация предлагает распространить льготы для IT-компаний на предприятия ОПК.

"Меры господдержки, доступные предприятиям IT-отрасли, мы предлагаем распространить и на организации-разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса. Ведь качественные программы, написанные ИТ-специалистами, должны работать на отечественном железе", - говорится в сообщении.

По словам Цветковой, IT-специалисты, работающие на машиностроительных предприятиях в области электроники и радиоэлектроники, в авиастроении, двигателестроении, автомобилестроении должны иметь право на льготную ипотеку и другие меры поддержки.