В Чечне выдали ключи от нового жилья почти 100 семьям

24 авг. 11:54

В Чечне в рамках программы переселения из оползневого жилья выдали ключи от новых домов 98 семьям.

Жилье им предоставил региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадыров в честь 71-й годовщины со дня рождения первого президента Чечни, передает ТАСС.

"Сегодня к 71-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова не только в Грозном, но и по всей республике проходят масштабные благотворительные акции. 71 семья получит сегодня новые дома, в том числе 17 в столице", - поведал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.