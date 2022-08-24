Касым-Жомарт Токаев наградил орденом Ильхама Алиева

24 авг. 11:57

Президента Азербайджана Ильхама Алиева награжден орденом "Алтын Қыран" (Золотой Орел), соответствующий указ подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом "Алтын Қыран" Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики", - говорится в документе, который опубликован в среду на сайте Акорда.

Лидеры Казахстана и Азербайджана сегодня проводят переговоры в Баку.