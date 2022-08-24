Москвичам пообещали жару в выходные

24 авг. 11:51

Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, поделилась прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные дни характер погоды не поменяется. Мы ждем, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе составит плюс 30-32 градусов, по Московской области плюс 27-32 градусов. То есть, для Москвы сохраняется категория - очень жаркая погода, - сказала она РИА Новости.

Далее синоптик отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в столице и столичном регионе останется на таком же уровне - плюс 30-32 градусов, без осадков.