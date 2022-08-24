В Кашкадарье местный житель уничтожил древнее городище ради глины

24 авг. 11:29

Археологический памятник "Кунжутлитепа" ХVIII века в Яккабагском районе Кашкадарьинской области был полностью уничтожен местным жителем ради глины.

Мужчина из махалли "Дархон", который не раз получал соответствующие предупреждения, занялся бизнесом по продаже глины и по частям распродал уникальный памятник.

Ущерб культурному наследию от уничтожения "Кунжутлитепа" оценивается в 47,5 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело, бизнесмену грозит от пяти до семи лет заключения или трехкратное возмещение причиненного материального ущерба.