В Кашкадарье местный житель уничтожил древнее городище ради глины

Археологический памятник "Кунжутлитепа" ХVIII века в Яккабагском районе Кашкадарьинской области был полностью уничтожен местным жителем ради глины.
Мужчина из махалли "Дархон", который не раз получал соответствующие предупреждения, занялся бизнесом по продаже глины и по частям распродал уникальный памятник.
Ущерб культурному наследию от уничтожения "Кунжутлитепа" оценивается в 47,5 млрд сумов.
Возбуждено уголовное дело, бизнесмену грозит от пяти до семи лет заключения или трехкратное возмещение причиненного материального ущерба.