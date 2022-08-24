В России выявили свыше 40,2 тыс случаев коронавируса

24 авг. 11:17

За минувшие сутки в России выявили 40 231 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 9 414, в Санкт-Петербурге - 4 406, в Подмосковье - 2 114. В Краснодарском крае - 1 625, в Ставропольском крае - 481, в Крыму - 405, в Дагестане - 187, в Кабардино-Балкарии - 122, в Адыгее - 46, в Карачаево-Черкесии - 47, в Чечне - 35, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 25.

Общее число инфицированных в России достигло 19 221 602.

Госпитализированы за сутки 3 872 человека. Выздоровели 32 876 пациентов, за все время - 18 370 612.

Умерли за сутки 72 человека, с начала пандемии - 383 758.