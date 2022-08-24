На Кубани подсчитали число туристов

24 авг. 11:11

В нынешнем 2022 году курорты Кубани посетили свыше 11 млн туристов, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек, что почти на 200 тыс больше, чем годом ранее. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике", – цитируют Кондратьева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В регионе продолжают внедрять стандарты "все включено", активно развивая новые маршруты и другие направления: сельский, винный и гастрономический туризм.

На сегодняшний день отели Черноморского побережья заполнены на 90,3%, Азовского – на 88,2%, степной зоны и предгорья – на 47,9%. Туристы активно бронируют номера и на некурортных территориях. Всего в крае работают около 11 тысяч объектов туриндустрии на более чем 500 тыс мест размещения, - отметили в министерстве курортов Кубани.