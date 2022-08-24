Сочи принял 5-миллионного туриста

24 авг. 11:05

Житель Нижнего Новгорода Виктор Беляков, которые ежегодно отдыхает в Сочи, в этом году стал пятимиллионным туристом.

"Каждый приезд в Сочи - памятное событие для нас. Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей", - рассказал он.

На отдых мужчина приехал вместе с супругой Натальей и сыном Кириллом. На посту "Магри" в Лазаревском районе юбилейных туристов торжественно встретили и вручили им подарочные сертификаты на бесплатное посещение "Сочи-парка" и семейный ужин в одном из ресторанов курорта.

Напомним, в июне в аэропорту Сочи был торжественно встречен 3-миллионный гость, в июле в Сочи поездом прибыл 4-миллионный турист.

"Порядка до 7,2 миллионов отдыхающих планируем принять до конца года", - рассказала заместитель главы курорта Инна Петухова.