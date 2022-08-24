Пожарные Турции пришли на помощь Грузии

24 авг. 10:51

Турции начали оказывать содействие коллегам из Грузии при тушении лесного пожара в Боржомском муниципалитете, информирует пресс-служба МВД Грузии.

"В рамках международной помощи с утра к процессу обработки секторов пожара в Боржомском муниципалитете подключился [турецкий] пожарный самолет с восьмитонным баком. Сегодня же к работам по тушению пожара подключатся еще два специализированных пожарных самолета [Турции]", - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в тушении пожара в лесу также будет участвовать пожарный поезд "Грузинских железных дорог".