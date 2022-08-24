Венгрия выступает против визовых ограничений для россиян

24 авг. 10:43

Венгрия не намерена вводить какие-либо визовые ограничения для граждан России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - заверил министр.

Позиции Венгрии и Эстонии по поводу антироссийских санкций расходятся, добавил Сийярто. В ходе переговоров с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, дипломат высказал мнение, что Венгрия, как соседняя с Украиной страна, особенно заинтересована в скорейшем установлении мира.

"Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал глава МИД Венгрии в соцсети.

Он указал, что без российских энергоносителей Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом. "Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - уверен министр.